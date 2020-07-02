Банкротство физических лиц в Санкт-Петербурге

Мы поможем Вам разрешить любые вопросы, связанные с банкротством . Опыт работы сотрудников компании составляет более 18 лет.
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На этом этапе вы получаете бесплатную консультацию у специалиста, чтобы понять- подходит вам банкротство для решения ваших проблем или нет.
Клиент собирает все необходимые документы, передает их нам; мы готовим и подаем заявление в суд о признании должника банкротом.
Мы контролируем проведение всей процедуры: от ее возбуждения в суде, до завершения (списания долгов).
Ляпунова Елена Владимировна.
Имеет высшее юридическое образование.
Окончила в 2003г. Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова с отличием.
Опыт работы в юриспруденции с 2002г. Опыт работы в качестве арбитражного управляющего с 2008г.
Специализация: сопровождение процедур банкротства физических и юридических лиц, арбитражные споры.
Профессиональные качества: ответственность, работоспособность, ориентированность на получение желаемого результата в самой сложной ситуации.
Входит в ТОП-100 арбитражных управляющих России
Третьяков Дмитрий Сергеевич.
Имеет высшее юридическое образование, окончил в 2007г. ГОУ ВПО «АГТУ».
Опыт работы в юриспруденции с 2006г.
Специализация: сопровождение процедур банкротства физических и юридических лиц, арбитражные споры, регистрация и ликвидация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, помощь в организации и проведении торгов на электронных площадках.
Профессиональные качества: добросовестное отношение к своим обязанностям, работотоспособность
Шерстнев Сергей Александрович.
Арбитражный управляющий с 2010г.
Имеет допуск к гостайне.
В качестве арбитражного управляющего участвовал в более чем 100 процедурах о несостоятельности во многих регионах России, в том числе банкротства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Имеет высшее образование.
Профессиональные качества: ответственность, исполнительность, ориентированность в работе на интересы клиента.
Процедура банкротства физических лиц регулируется главой X. "БАНКРОТСТВО ГРАЖДАНИНА" закона о несостоятельности с 29.06.2015 г. Компания «Банкротное дело» поможет избавиться от финансовых проблем.
Перечень оснований для заявителя должника, в соответствии с п.1,2 Статьи 213.4. ФЗ о банкротстве, определены следующие основания для подачи на себя заявления по признанию банкротом:
Для заявителя -кредитора, в соответствии с п.2 Статьи 213.3. ФЗ о банкротстве, определены следующие основания для подачи заявления по признанию гражданина банкротом:
После введения процедуры:
В данной ситуации процедура поможет выявить скрытые аспекты деятельности должника:
Финансовый управляющий обладает правом проведения полного анализа финансового состояния должника, в том числе:
При обнаружении вышеперечисленных фактов деятельности должника, финансовый управляющий проведет анализ сделок и при необходимости направит заявление в суд об их оспаривании/взыскании задолженности с третьих лиц. В итоге, ситуация может развиваться следующим образом:
Также
Все эти меры в большинстве случаев стимулируют должника погасить задолженность перед кредитором.
Прежде чем подавать заявление о банкротстве, необходимо определить:
1. Наличие признаков и оснований для подачи заявления о банкротстве.
2. Возможность достижения желаемой цели.
3. Риски вашегй процедуры.
4. Последствия вашего банкротства.
Основной целью для гражданина в процедуре несостоятельности - является освобождение его от непосильного финансового гнета, задолжности по кредиту, ипотеке, и других обязательствах. Для достижения этой цели закон о банкротстве физических лиц предлагает два варианта:
1. Восстановление платежеспособности должника с сохранением имущества/активов через процедуру реструктуризации долгов
или
2. Оформить списание задолженности гражданина, признание его банкротом через процедуру реализации имущества.
Данная процедура направлена на восстановление платежеспособности должника. При введении процедур банкротства прекращается начисление пени и штрафов по кредиту. Таким образом, можно "зафиксировать" сумму долга, чтобы она не увеличивалась как "снежный ком". Исполнительные производства приостанавливаются и денежные средства не списываются "под ноль" с расчетных счетов.
Финансовый управляющий, по результатам проведенного анализа финансового состояния должника, определив возможность должника расплатиться по кредиту, направляет в суд ходатайство об утверждении плана реструктуризации. План реструктуризации содержит график платежей (сроком не более 3 лет), в соответствии с которым должник будет ежемесячно производить расчеты с кредиторами. Это позволит ему сделать свое финансовое положение более предсказуемым и приемлемым: определенная часть доходов будет уходить на погашение долгов и кредитов, остальное на жизнь.
Процедура реструктуризации долга подходит для тех должников, которые не хотят, чтобы их имущество было распродано.
Процедура реализации имущества, по своему названию, предполагает реализацию всех активов должника с целью соразмерного удовлетворения требований кредиторов. Сам должник признается банкротом, долги его, по результатам данной процедуры, списываются. Отсутствие имущества у должника- не является основанием для непризнания его банкротом.
Процедура, с точки зрения закона, заключается в выявлении и продаже имущества должника, за исключением имущества, не подлежащего включению в конкурсную массу, и признании гражданина банкротом. Эта процедура вводится в основном по заявлению должника на самого себя. Длительность процедуры реализации имущества зависит от ее сложности: при отсутствии имущества и оснований для оспаривания сделок/раздела имущества/взыскания денег-банкротство займет от 4 до 6 месяцев. При наличии споров, а также при продаже имущества процедура затянется до разрешения всех этих вопросов.
Особенности: вся финансово-хозяйственная деятельность находится в руках финансового управляющего на весь период банкротства. То есть, все счета, все банковские карты, а также все имущество, подлежащее включению в конкурсную массу, находятся в его распоряжении. Ежемесячно, финансовый управляющий выделяет должнику денежные средства, исходя из расчета минимального прожиточного минимума, установленного для данного региона, на каждого члена семьи.
Подходит для должников, у которых нет имущества, которое они не хотели бы "потерять" либо размер их долгов намного превосходит стоимость имущества.
Под рисками подразумевается оспаривание сделок должника, проведенных за 3 года до начала процедуры. К таким сделкам относится отчуждение имущества, ранее принадлежащего должнику (движимое, недвижимое имущество, ценные бумаги и пр.), в том числе и общенажитого в браке.
Оспаривание сделок регулируется статьями 61.2, 61.3 и др. ФЗ. Основания для признания сделок недействительными:
После рассмотрения судом заявлений об оспаривании сделок, может быть вынесено решение об отказе освобождения физического лица от задолженности. Имущество, фигурирующее в таких сделках, возвращается в конкурсную массу и реализуется финансовым управляющим.
Список долгов, от которых банкротство физлиц не освободит:
Арбитражный суд может не освободить должника от задолженности и откажаться объявить банкротом полностью или частично по следующим причинам:
1. Если гражданин в процессе процедуры скрыл некоторые сведения о своем имуществе и долгах от суда.
2. За три года до процедуры гражданин скрыл или уничтожил свое имущество, либо совершал сделки по продаже своих ценных активов, чтобы уйти от погашения задолженности, при этом равноценной компенсации за это имущество не получил.
3. Предоставление недостоверных данных об официальном доходе банку или кредитору при получении займов.
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