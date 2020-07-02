Банкротство физических лиц в Санкт-Петербурге

2. Процедура банкротства- реализация имущества

Процедура реализации имущества, по своему названию, предполагает реализацию всех активов должника с целью соразмерного удовлетворения требований кредиторов. Сам должник признается банкротом, долги его, по результатам данной процедуры, списываются. Отсутствие имущества у должника- не является основанием для непризнания его банкротом.

Процедура, с точки зрения закона, заключается в выявлении и продаже имущества должника, за исключением имущества, не подлежащего включению в конкурсную массу, и признании гражданина банкротом. Эта процедура вводится в основном по заявлению должника на самого себя. Длительность процедуры реализации имущества зависит от ее сложности: при отсутствии имущества и оснований для оспаривания сделок/раздела имущества/взыскания денег-банкротство займет от 4 до 6 месяцев. При наличии споров, а также при продаже имущества процедура затянется до разрешения всех этих вопросов.

Особенности: вся финансово-хозяйственная деятельность находится в руках финансового управляющего на весь период банкротства. То есть, все счета, все банковские карты, а также все имущество, подлежащее включению в конкурсную массу, находятся в его распоряжении. Ежемесячно, финансовый управляющий выделяет должнику денежные средства, исходя из расчета минимального прожиточного минимума, установленного для данного региона, на каждого члена семьи.

Подходит для должников, у которых нет имущества, которое они не хотели бы "потерять" либо размер их долгов намного превосходит стоимость имущества.