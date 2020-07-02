Банкротство физических лиц в Санкт-Петербурге

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Мы поможем  Вам разрешить любые вопросы, связанные с банкротством .  Опыт работы сотрудников компании  составляет более 18 лет.

Запись на консультацию для г.Санкт-Петербургапо  тел. +7 (812) 983-85-01, +7-964-612-01-50

Мы предлагаем  следующий порядок взаимодействия

1. Первая консультация.

На этом этапе вы получаете  бесплатную консультацию  у специалиста, чтобы понять- подходит вам банкротство для решения ваших проблем или нет.

 

2. Подготовка заявления в суд.

Клиент собирает все необходимые документы, передает их нам;  мы  готовим и подаем заявление в суд  о признании должника банкротом.

3. Проведение процедуры банкротства "под ключ".

Мы контролируем проведение всей процедуры: от ее возбуждения в суде, до завершения (списания долгов).

Сотрудники компании:

Руководитель компании. Арбитражный управляющий.

Ляпунова Елена Владимировна. 

Имеет высшее юридическое образование. 

Окончила в 2003г. Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова с отличием.

Опыт работы в юриспруденции с 2002г.  Опыт работы в качестве арбитражного управляющего с 2008г.  

Специализация:  сопровождение процедур банкротства физических и юридических лиц, арбитражные споры.

Профессиональные качества:  ответственность, работоспособность, ориентированность на получение желаемого результата в самой сложной ситуации.

Входит в ТОП-100 арбитражных управляющих России 

Юрист. Ведущий специалист

Третьяков Дмитрий Сергеевич.

Имеет высшее юридическое образование, окончил в 2007г. ГОУ ВПО «АГТУ».

Опыт работы в юриспруденции с 2006г. 

Специализация: сопровождение процедур банкротства физических и юридических лиц, арбитражные споры, регистрация и ликвидация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, помощь в организации и проведении торгов на электронных площадках.

Профессиональные качества: добросовестное отношение к своим обязанностям, работотоспособность

Арбитражный управляющий

Шерстнев Сергей Александрович.

Арбитражный управляющий с 2010г.

Имеет допуск к гостайне.

В качестве арбитражного управляющего участвовал в более чем 100 процедурах о несостоятельности во многих регионах России, в том числе банкротства физических, юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей

Имеет высшее образование. 

Профессиональные качества: ответственность, исполнительность, ориентированность в работе на интересы клиента.

 

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Стоимость

  • Банкротство
  • Арбитражные споры

Стоимость банкротства гражданина

  •  организация и проведение процедуры несостоятельности гражданина- реализации имущества "под ключ"  120 000  рублей (При единовременной оплате). Стоимость рассчитана с условием, что при подаче заявления у должника  будет не более трех кредиторов. Каждый последующий кредитор+2000 рублей к общей стоимости. При отсутствии имущества и судебных споров действует скидка в 10 000 рублей ) В данный расчет не входят судебные расходы (публикации в газ.Коммерсант и ефрсб, почтовые расходы). Судебные расходы для процедуры реализации, в среднем, составляют 15 000 рублей.
  • организация и проведение процедуры банкротства гражданина- реструктуризации долгов "под ключ"  120 000  рублей (При единовременной оплате). Стоимость рассчитана с условием, что при подаче заявления у должника  будет не более трех кредиторов. Каждый последующий кредитор+2000 рублей к общей стоимости.В данный расчет не входят судебные расходы (публикации в газ.Коммерсант и ефрсб, почтовые расходы). Судебные расходы для процедуры реструктуризации долгов , в среднем, составляют 15 000 рублей.
  • организация и проведение обеих процедур банкротства гражданина- реструктуризации долгов и реализации имущества "под ключ"  160 000  рублей (При единовременной оплате). Стоимость рассчитана с условием, что при подаче заявления у должника  будет не более трех кредиторов. Каждый последующий кредитор+2000 рублей к общей стоимости. При отсутствии имущества и судебных споров действует скидка в 10 000 рублей ) В данный расчет не входят судебные расходы (публикации в газ.Коммерсант и ефрсб, почтовые расходы). Судебные расходы для процедуры реструктуризации долгов и реализации имущества, в среднем, составляют 25 000 рублей.

Стоимость услуг  в сфере арбитражных споров

  • онлайн консультации  в арбитражных споров (от 700 руб)
  • представление в суде по всем вопросам,  связанными  с арбитражными  спорами (от 4000р/суд заседание)
  • подготовка заявлений по взысканию задолженности, признанию сделок, решений  недействительными  (от 3000 рублей)
Звоните! +7 (812) 983-85-01
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Банкротство физических лиц в Санкт-Петербурге

Процедура банкротства физических лиц регулируется главой X. "БАНКРОТСТВО ГРАЖДАНИНА" закона о несостоятельности с 29.06.2015 г. Компания «Банкротное дело» поможет избавиться от финансовых проблем.

  • Основания для  подачи заявления 
  • Должникам
  • Кредиторам
  • Предварительно надо

Основания для  подачи заявления о признании гражданина банкротом

Перечень оснований для заявителя должника, в соответствии с п.1,2  Статьи 213.4. ФЗ о банкротстве, определены следующие основания для подачи на себя заявления по признанию банкротом:

  • Общая задолженность перед кредиторами  должна быть не менее 500 000 рублей;
  • Отсутствие возможности одновременно погасить все имеющиеся долги перед кредиторами
  • Невозможность погасить предстоящие платежи, срок оплаты по которым еще не наступил .Общая сумма задолженности при этом, вместе с предстоящими платежами, также должна быть не менее 500 000 рублей

Для заявителя -кредитора, в соответствии с п.2  Статьи 213.3. ФЗ о банкротстве, определены следующие основания для подачи  заявления по признанию гражданина банкротом:

  • требования к гражданину должны составлять не менее чем пятьсот тысяч рублей
  • указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены
  • наличие судебного акта, вступившего в законную силу (кроме случаев указанных в п.2 ст.213.5. ФЗ о несостоятельности)

Должникам

  • У Вас есть задолженность по кредитам, налогам или другим обязательствам, которую Вы не в состоянии погасить?!
  • приставы списывают почти все деньги?!
  • Вам не хватает денежных средств для существования.
  • Коллекторы замучали звонками?!

После введения процедуры:

  • исполнительные производства приостанавливаются
  • коллекторы перестают звонить, так как всеми финансами распоряжается финансовый управляющий и расходование денег происходит в соответствии  с законом о банкротстве
  • прекращается начисление пени и штрафов
  • финансовый управляющий выделяет должнику необходимые денежные средства на проживание должника и его семьи

Кредиторам

  • Физическое лицо не отдает Вам долг, размер которого более 500 000 рублей.

В данной ситуации процедура поможет выявить скрытые аспекты деятельности должника:

  • наличие имущества, оформленного на других физических лиц;
  • скрытые доходы/расходы

Финансовый управляющий обладает правом проведения полного анализа финансового состояния должника, в том числе:

  • сбора информации о банковских счетах;
  • сведений об отчуждении недвижимого имущества;
  • получения отчета из ГИБДД, росреестра и др.

При обнаружении вышеперечисленных фактов деятельности должника, финансовый управляющий проведет анализ сделок и при необходимости направит заявление в суд об их оспаривании/взыскании задолженности с третьих лиц. В итоге, ситуация может развиваться следующим образом:

  • будут оспорены сделки и "выведенное имущество" будет возвращено  в конкурсную массу 
  • будут взысканы денежные средства с третьих лиц, которым безосновательно перечислялись деньги
  • будет разделено имущество с супругом/бывшим супругом, либо включено в конкурсную массу имущество, приобретенное в браке и оформленное на другого супруга.

Также

  • на весь период проведения банкротства, право распоряжения денежными средствами должника будет возложено на финансового управляющего
  • на весь период проведения банкротства может быть наложено ограничение должнику выезда заграницу.

Все эти меры в большинстве случаев стимулируют должника погасить задолженность перед кредитором.

Предварительный надо выяснить

Прежде чем подавать заявление о банкротстве,  необходимо определить:

1. Наличие признаков и оснований для подачи заявления о банкротстве.

2. Возможность достижения желаемой цели.

3. Риски вашегй процедуры.

4. Последствия вашего банкротства.

Цели и средства достижения

Основной целью для гражданина в процедуре несостоятельности - является освобождение его от непосильного финансового гнета, задолжности по кредиту, ипотеке, и других обязательствах. Для достижения этой цели закон о банкротстве физических лиц предлагает два варианта:

1. Восстановление платежеспособности должника с сохранением имущества/активов через процедуру реструктуризации долгов

или

2. Оформить списание задолженности гражданина, признание его банкротом через процедуру реализации имущества.

Какой вариант подходит вам?

1. Реструктуризация долга

1. Реструктуризация долга

Данная процедура направлена на восстановление платежеспособности должника. При введении процедур банкротства прекращается начисление пени и штрафов по кредиту. Таким образом, можно "зафиксировать" сумму долга, чтобы она не увеличивалась как "снежный ком". Исполнительные производства приостанавливаются и денежные средства не списываются "под ноль" с расчетных счетов.

Финансовый управляющий, по результатам проведенного анализа финансового состояния должника, определив возможность должника расплатиться по кредиту, направляет в суд ходатайство об утверждении плана реструктуризации.   План реструктуризации  содержит график платежей (сроком не более 3 лет),   в соответствии с которым должник будет ежемесячно производить расчеты с кредиторами. Это позволит ему сделать свое финансовое положение более предсказуемым и приемлемым: определенная часть доходов будет уходить на погашение долгов и кредитов, остальное на жизнь.   

Процедура реструктуризации долга подходит для тех должников, которые не хотят, чтобы их имущество было распродано.

2. Реализация имущества

2. Процедура банкротства- реализация имущества

Процедура реализации имущества,  по своему названию, предполагает реализацию всех активов должника с целью соразмерного удовлетворения требований кредиторов. Сам должник признается банкротом, долги его,  по результатам данной процедуры, списываются. Отсутствие имущества у должника- не является основанием для непризнания его банкротом. 

Процедура, с точки зрения закона,  заключается в выявлении и  продаже имущества должника, за исключением имущества, не подлежащего включению в конкурсную массу, и признании гражданина банкротом. Эта процедура вводится в основном по заявлению должника на самого себя. Длительность процедуры реализации имущества зависит от ее сложности: при отсутствии имущества и оснований для оспаривания сделок/раздела имущества/взыскания денег-банкротство займет от 4 до 6 месяцев. При наличии споров, а также при продаже имущества процедура затянется до разрешения всех этих вопросов.

Особенности: вся финансово-хозяйственная деятельность находится в руках финансового управляющего на весь период банкротства. То есть, все счета, все банковские карты, а также все имущество, подлежащее включению в конкурсную массу, находятся в его распоряжении. Ежемесячно, финансовый управляющий выделяет должнику денежные средства, исходя из расчета минимального прожиточного минимума, установленного для данного региона, на каждого члена семьи.

Подходит для должников, у которых нет имущества, которое они не хотели бы "потерять" либо размер их долгов намного превосходит стоимость имущества.

Риски проведения процедуры

Под рисками подразумевается оспаривание сделок должника, проведенных за 3 года до начала процедуры. К таким сделкам относится отчуждение имущества, ранее принадлежащего должнику (движимое, недвижимое имущество, ценные бумаги и пр.), в том числе и общенажитого в браке.

Оспаривание сделок регулируется статьями 61.2, 61.3 и др. ФЗ. Основания для признания сделок недействительными:

  • неравноценное встречное исполнение;
  • подозрительная сделка;
  • предпочтительное удовлетворение требований.

После рассмотрения судом заявлений об оспаривании сделок, может быть вынесено решение об отказе освобождения физического лица от задолженности. Имущество, фигурирующее в таких сделках, возвращается в конкурсную массу и реализуется финансовым управляющим.

Какие последствия Вас ожидают?

Последствия процедуры реализации

  • В течение пяти лет с момента начала реализации имущества должник не имеет права брать на себя кредитные обязательства и заключать договоры займа без указания в них факта своего банкротства.
  • В течение пяти лет гражданин не имеет права подать повторное заявление о банкротстве. Если же человек было повторно признан банкротом, он обязан уплатить задолженность, от которой он был ранее освобожден.
  • В течение трех лет с момента завершения или прекращения процедуры банкротства гражданин не имеет права занимать должности в органах управления юридического лица или любым другим способом принимать участие в управлении юридического лица, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
  • В течение десяти лет с момента завершения или прекращения процедуры физические лица не имеют права занимать должности в органах управления кредитной организации или иным образом участвовать в управлении кредитной организацией.
  • В течение пяти лет с момента завершения или прекраащения реализации имущества гражданин не вправе занимать должности в органах управления страховой организации, негосударственного паевого, государственного и негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, или микрофинансовой компании, иным образом участвовать в управлении такими организациями.
Какое имущество не заберут?

Имущество, которое не отберут при банкротстве

  • Единственное жилье должника (за исключением залоговой/обремененной ипотекой квартиры или дома). При наличии у гражданина в собственности нескольких объектов недвижимости, суд определяет, какое имущество останется у должника, а какое будет выставлено на продажу.
  • Земельный участок, если на нем расположено единственное жилье должника.
  • Денежные средства, размер которых не превышает прожиточного минимума в конкретном регионе на должника и людей, находящихся на его иждивении.  Суд может увеличить сумму выплаты, если должник предоставит информацию об острой нужде в денежных средствах медицинского или социального характера.
  • Имущество, общая стоимость которого не превышает 10 000 рублей. Данное решение может быть принято судом по ходатайству должника.
  • Предметы первой необходимости, используемые ежедневно (одежда, обувь, посуда и пр.).
  • Имущество для профессиональных занятий, общая стоимость которого не превышает 100 минимальных размеров оплаты труда.
  •  Имущество, применяемое с целью, не связанной с предпринимательской деятельностью.
  • Домашний скот, корма и постройки для его жизнедеятельности, семена для посева, продукты питания.
  • Топливо, предназначенное для отопления жилья (уголь, дрова, газовые баллоны и пр.).
  • Транспортное средство, необходимое для передвижения должника в связи с его инвалидностью.
  • Призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден должник.

 

 

Какие долги не будут списаны?

Долги, от уплаты которых не освободит статус банкрота

Список долгов, от которых банкротство физлиц не освободит:

  • Задолженность по алиментам.
  • Задолженность по  возмещению вреда здоровью, жизни, морального вреда. Факт причинения физического, морального вреда здоровью и жизни может быть установлен судом.
  • Задолженность по выплате заработной платы и выходных пособий работникам. Данный пункт относится к физическим лицам, являющимся работодателями для, например, домашней прислуги или зарегистрированным как индивидуальные предприниматели.
  • Если задолженность возникла в результате грубой неосторожности или умышленного причинения должником вреда имуществу физическому или юридическому  лицу, в том числе,  если есть  факт привлечения гражданина к уголовной или административной ответственности.
  • Задолженность, возникшая уже в процессе процедуры банкротства, например, долги за ЖКУ.
  • Если задолженность образовалась в результате привлечения физического лица к субсидиарной ответственности, и долг был подтвержден вступившим в законную силу судебным актом. В данной ситуации чаще всего привлекаются к ответственности юридические лица, контролирующие должника в других процедурах.
  • Если задолженность образовалась в результате признания сделки недействительной в другой процедуре банкротства, и к должнику  применены последствия в виде взыскания денежных средств по оспоренной сделке. Данный факт должен быть подтвержден вступившим в законную силу судебным актом.

 

Может ли суд отказать от освобождения от задолженности?

Причины почему суд может не освободить банкрота от долгов

Арбитражный суд может не освободить должника от задолженности и откажаться объявить банкротом полностью или частично по следующим причинам:

1. Если гражданин в процессе процедуры скрыл некоторые сведения о своем имуществе и долгах от суда.

2. За три года до процедуры гражданин скрыл или уничтожил свое имущество, либо  совершал сделки по продаже своих ценных активов, чтобы уйти от погашения задолженности, при этом равноценной компенсации за это имущество не получил.

3. Предоставление недостоверных данных об официальном доходе банку или кредитору при получении займов.

Если у Вас накопились огромные долги, которые Вы не можете оплатить, если коллекторы и банки одолевают Вас звонками, если Вам не хватает денег для существования, обращайтесь в компанию «Банкротное дело». Мы знаем, как помочь Вам и Вашим близким начать новую жизнь без долгов и преследований! Контакты головного офиса: г. Санкт-Петербург: Боровая, 47/2, оф.103. Консультации физических и юридических лиц проводятся по предварительной записи.

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